Пара из Рязани обокрала пенсионерку в Крыму

Возбуждено уголовное дело.

Пара из Рязани обокрала пенсионерку в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал «Полиция Севастополя».

Полицейские задержали 35-летнюю женщину и ее 38-летнего возлюбленного из Рязани. По данным УМВД, пара заранее составила план по краже из дома пенсионерки. Для этого они проследили за ней до дома. Возле входа к ней подошла девушка и представилась соцработницей. В это время ее напарник проник внутрь жилища и украл два золотых креста, пять колец, четыре цепочки, три кулона, 20 тысяч рублей и 100 долларов.

Возбуждено уголовное дело. Паре грозит до 6 лет колонии.