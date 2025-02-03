Опубликован прогноз погоды на 4 февраля в Рязанской области
В регионе будет облачно. Местами ожидается небольшой снег, гололедица. Ветер прогнозируют южной четверти, до восьми метров в секунду.
Опубликован прогноз погоды на 4 февраля в Рязанской области. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В области будет облачно. Местами ожидается небольшой снег, гололедица. Ветер прогнозируют южной четверти, до восьми метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит -5, 0 °C, днем — -3, +2°С.