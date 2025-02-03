Названа общая сумма помощи Евросоюза Украине с начала СВО

Она составила 134 млрд евро, включая 50 млрд евро военной помощи.

Названа общая сумма военной помощи Евросоюза Украине с начала СВО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова главы дипломатии ЕС Каю Каллас.

«Мы уже предоставили помощь на 134 млрд евро, включая почти 50 млрд евро военной помощи. Мы не можем говорить о сокращении помощи, мы должны увеличивать ее», — сказала она.

Глава дипломатии добавила, что Украина должна быть главным приоритетом Евросоюза.