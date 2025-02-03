На службу в рязанское УФСИН поступили три щенка немецкой овчарки

Собак по кличкам Церон, Церуза и Цунами взяли в тульском питомнике.

На службу в рязанское УФСИН поступили три щенка немецкой овчарки. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Рязанской области.

Собак по кличкам Церон, Церуза и Цунами взяли в тульском питомнике. Работать животные будут в исправительной колонии № 3 и СИЗО № 2.

Перед «выходом на службу» собаки пройдут курс начальной дрессировки, затем отправятся в учебный центр ФСИН России, где их ждет профильный курс занятий.