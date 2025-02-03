МИД Финляндии опубликовал инструкции для граждан, которые хотят воевать за Украину

Отмечается, что называется статья «Информация для добровольцев».

МИД Финляндии опубликовал инструкции для граждан, которые хотят воевать за Украину. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что называется статья «Информация для добровольцев», появилась она на официальном сайте министерства иностранных дел.

Кроме того, приводятся рекомендации: например, предлагается «решить все практические вопросы» на случай, если возвращение с Украины задержится или гражданин не вернется вообще.