Большинство рязанцев не поддержали идею самозапрета на покупки на маркетплейсах

Каждый второй опрошенный не поддерживает инициативу. 3 из 10 затруднились ее оценить. 2 из 3 респондентов не будут устанавливать самозапрет на покупки и/или лимиты на маркетплейсах.

Большинство рязанцев не поддержали идею самозапрета на покупки на маркетплейсах. Об этом 3 февраля сообщает SuperJob.

Отмечается, что каждый второй опрошенный не поддерживает инициативу. 3 из 10 затруднились ее оценить. 2 из 3 респондентов не будут устанавливать самозапрет на покупки и/или лимиты на маркетплейсах.

23% рязанцев поддержали инициативу, причем женщины чаще мужчин высказывались в пользу нововведения.

29% граждан в возрасте от 45 лет нравится предложенная идея. Больше сторонников подобного функционала среди тех, кто тратит при покупках от 10 до 30 тысяч рублей (каждый третий).

Ранее в России предложили ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.