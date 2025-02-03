Автовладельцам напомнили о штрафах за длительный прогрев машины

Административный протокол могут составить при работе двигателя в жилой зоне более пяти минут.

Автовладельцам напомнили о штрафах за длительный прогрев машины. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на адвоката Елену Кудерко.

Административный протокол могут составить при работе двигателя в жилой зоне более пяти минут. Согласно КоАП РФ, в этом случае автолюбителя оштрафуют на сумму от 1,5 до 3 тысяч рублей.

О нарушении могут заявить соседи или прохожие. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, машину лучше парковать вдалеке от окон домов и прогревать ее только перед самым выездом.