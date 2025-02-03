AS: ВСУ теряют позиции из-за «катастрофической» нехватки живой силы
В распоряжении украинской армии отсутствуют резервы, необходимые для дальнейшего удержания позиций. Кроме того, новоприбывшие пехотные подразделения не справляются с поставленными задачами.
ВСУ теряют позиции под Красноармейском на фоне катастрофической нехватки живой силы и проблем со снабжением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.
По данным издания, в распоряжении украинской армии отсутствуют резервы, необходимые для дальнейшего удержания позиций. Кроме того, новоприбывшие пехотные подразделения не справляются с поставленными задачами.