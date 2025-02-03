35-летнего мужчину оштрафовали за незаконную рубку деревьев в рязанском лесу

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей и конфисковал бензопилу. По данным прокуратуры, ущерб лесному фонду возмещен.

35-летнего мужчину оштрафовали за незаконную рубку деревьев в рязанском лесу. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 3 февраля.

Как указано в публикации, в сентябре 2024 года на территории ГКУ РО «Клепиковское лесничество» осужденный незаконно срубил 35 елей, сосен, берез для использования в личных целях. Отмечается, что он причинил государственному лесному фонду ущерб в размере более 360 тысяч рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей и конфисковал бензопилу. По данным прокуратуры, ущерб лесному фонду возмещен.

Фото: пресс-служба прокуратуры Рязанской области