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35-летнего мужчину оштрафовали за незаконную рубку деревьев в рязанском лесу
Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей и конфисковал бензопилу. По данным прокуратуры, ущерб лесному фонду возмещен.

35-летнего мужчину оштрафовали за незаконную рубку деревьев в рязанском лесу. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 3 февраля.

Как указано в публикации, в сентябре 2024 года на территории ГКУ РО «Клепиковское лесничество» осужденный незаконно срубил 35 елей, сосен, берез для использования в личных целях. Отмечается, что он причинил государственному лесному фонду ущерб в размере более 360 тысяч рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей и конфисковал бензопилу. По данным прокуратуры, ущерб лесному фонду возмещен.

Фото: пресс-служба прокуратуры Рязанской области