Журналу «Time» заплатили 4 млн долларов, чтобы Зеленский стал «Человеком года»

Напомним, глава Украины стал «Человеком года» по версии американского журнала. Его же портрет поместили на обложку.

Журналу «Time» заплатили 4 млн долларов, чтобы президент Украины Владимир Зеленский стал «Человеком года». Об этом пишет в своем Telegram-канале журналист Виталий Третьяков.

«Оказалось, что USAID заплатило журналу Time 4 млн долларов, чтобы Зеленский стал „Человеком года“. Позорное разоблачение», — отмечается в посте.

Напомним, глава Украины стал «Человеком года» по версии американского журнала. Его же портрет поместили на обложку.

Автор репортажа и интервью с Зеленским для этого номера Саймон Шустер сделал акцент на том, что президент Украины не уехал из страны в первые дни начала российской спецоперации.