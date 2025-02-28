Жителя Солотчи осудили за хранение наркотиков

Советский районный суд Рязани рассмотрел уголовное дело и признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

35-летнего жителя Солотчи осудили за хранение наркотиков. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Как указано в публикации, осужденный через интернет купил семена конопли. Получил он их по почте. Дома посадил и высушил растение. После изготовил наркотик.

Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции. Из незаконного оборота изъяли марихуану массой более 140 граммов.

Советский районный суд Рязани рассмотрел уголовное дело и признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.