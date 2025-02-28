Владелице сгоревшего под Рязанью дома выдадут временное жилье

«Предложили Любови Васильевной временное размещение в Рязани, в комплексном центре социального обслуживания населения „Семья“. Как альтернативу администрация Тюшевского сельского поселения предлагает предоставить комнату в общежитии в совхозе „Рязанский“», — рассказали в администрации.

Владелице сгоревшего под Рязанью дома выдадут временное жилье. Об этом сообщает администрация Рязанского района.

Там сообщили, что уже приняли решение об оказании пенсионерке вещевой и материальной помощи.

«Предложили Любови Васильевной временное размещение в Рязани, в комплексном центре социального обслуживания населения „Семья“. Как альтернативу администрация Тюшевского сельского поселения предлагает предоставить комнату в общежитии в совхозе „Рязанский“», — рассказали в администрации.

Ранее соседи женщины начали сбор помощи.

Напомним, дом пенсионерки сгорел в ночь на 27 февраля.