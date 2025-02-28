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Вице-премьер РФ назвал благоприятным прогноз по курортному сезону в Сочи и Крыму
По словам Виталия Савельева, прогнозы по старту курортного сезона в Сочи, Крыму и Севастополе после ЧС с крушением нефтетанкеров в Керченском проливе благоприятны. При этом оценку допуска пляжей Анапы и Темрюкского района к сезону проведут дополнительно.

Вице-премьер РФ Виталий Савельев назвал благоприятным прогноз по курортному сезону в Сочи и Крыму. Его слова передало ТАСС в пятницу, 28 февраля.

Как сказал Виталий Савельев, прогнозы по старту курортного сезона в Сочи, Крыму и Севастополе после ЧС с крушением нефтетанкеров в Керченском проливе благоприятны. При этом оценку допуска пляжей Анапы и Темрюкского района к сезону проведут дополнительно.

«Решение о старте и формате курортного сезона будет приниматься Роспотребнадзором на основе результатов анализа проб и их соответствия нормативам. Прогнозы по рискам в Сочи, Сочинском районе (Джубга, Туапсе, Геленджик и др.), Крыму и Севастополе благоприятны. По Анапе и Темрюкскому району оценку по допуску пляжей к сезону будем проводить дополнительно», — заявил он.