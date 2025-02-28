В Рязанской области около бюста Героя Труда установят охранные зоны

В Шиловском районе около объекта культурного наследия регионального значения «Бюст дважды Героя Социалистического Труда Н.Н. Ковровой» установят охранные зоны. Соответствующее постановление правительства Рязанской области опубликовали «Рязанские ведомости».

Объект возведен в 1959 году в селе Юшта.

Согласно требованиям к градостроительным регламентам, в пределах охранной зоны запрещается строительство зданий, установка высоких глухих ограждений и рекламных конструкций. Также нельзя высаживать растения, которые мешают визуальному восприятию бюста.

В границах зоны охраны разрешено проводить работы по благоустройству и капитальному ремонту, размещать информационные указатели для туристов, устанавливать временные сцены и трибуны для публичных мероприятий.

Напомним, ранее в поселке Елатьма Рязанской области установили охранные зоны около Дома Веденякиных.