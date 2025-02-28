В Рязанской области охотники незаконно убили двух лосей

Животных убили на территории Криушинского охотничьего хозяйства Клепиковского района и Лукмосского охотничьего хозяйства Шиловского района.

В Рязанской области охотники незаконно убили двух лосей. Об этом сообщает пресс-служба регионального минприроды.

Животных убили на территории Криушинского охотничьего хозяйства Клепиковского района и Лукмосского охотничьего хозяйства Шиловского района.

Охотники, застрелившие лосей, были задержаны. По факту незаконной охоты в Клепиковском районе у охотника отобрали транспортное средство и оружие. Материалы дел направлены в территориальные органы МВД России. Возбуждены два уголовных дела по части 1 пункта «а» статьи 258 УК РФ «Незаконная охота».

Мужчинам грозит уголовное наказание, а также штраф за каждую особь лося в размере 240 000 рублей.