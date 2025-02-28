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В Рязанской области создадут сообщество тренеров бережливого производства

В Рязанской области появится сообщество внутренних тренеров по бережливому производству. В него войдут представители промышленных предприятий-участников национального и обновленного федерального проекта «Производительность труда», а также представители учреждений социальной сферы.

Идею создания клуба «бережливцев» предложили эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса. По их мнению, задача внутренних тренеров — продвигать идеи «бережливого» мышления, поддерживать и передавать знания своим коллегам. Объединение таких тренеров в единое сообщество поможет не только повысить уровень их компетенций, но и позволит обменяться опытом и получить обратную связь по взаимодействию с экспертами РЦК.

Первое занятие для внутренних тренеров прошло 27 февраля. Участники рассказали об уровне своих компетенций, сложностях, с которыми они сталкиваются при обучении своих коллег. В дальнейшем подобные тренинги будут проходить на регулярной основе.

Напомним, с 2018 года в Рязанской области действовал нацпроект «Производительность труда». Его участниками стали 100 рязанских предприятий, которые благодаря оптимизации производственных процессов значительно улучшили свои экономические показатели без финансовых затрат. С начала 2025 года в регионе действует обновленный федеральный проект «Производительность труда», который входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». К нему уже присоединились 5 рязанских производителей. Все они не только повышают эффективность своей работы, но и получают господдержку, что также способствует их развитию.