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В Рязани задержали банду наркодилеров
Полицейские в общей сложности изъяли более 11 килограммов наркотиков: метадона, мефедрона и героина.

В Рязани задержали банду наркодилеров. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Отмечается, что 11 фигурантов выполняли разные роли и работали на нелегальный интернет-магазин.

Они сбывали наркотики в Московской, Рязанской и Ивановской областях.

Четверо сообщников выполняли роль закладчиков, шестеро распространяли оптовые партии запрещенных веществ. Одна женщина была вербовщицей. Она проживала в Подмосковье и нанимала наркокурьеров, обучала тонкостям криминальной «профессии», а также подбирала для них квартиры. После этого они направлялись в Рязань или в Иваново.

При досмотрах задержанных, обследовании арендованных квартир и в тайниках на улицах полицейские в общей сложности изъяли более 11 килограммов наркотиков: метадона, мефедрона и героина.

Все фигуранты заключены под стражу.