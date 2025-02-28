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В Рязани врачи спасли пациента с гигантской аневризмой аорты
Во время дополнительного обследования у мужчины выявили еще две жизнеугрожающие патологии: язвенная болезнь желудка в стадии обострения и опухоль печеночного изгиба толстой кишки.

В Рязани врачи спасли пациента с гигантской аневризмой аорты. Об этом сообщает пресс-служба ОКБ.

В больницу поступил 67-летний мужчина с диагнозом «аневризма брюшной аорты и подвздошных артерий». Во время обследования врачи установили, что максимальный диаметр подвздошных артерий был в десять раз больше нормы. Вероятность разрыва была максимально велика.

Во время дополнительного обследования у мужчины выявили еще две жизнеугрожающие патологии: язвенная болезнь желудка в стадии обострения и опухоль печеночного изгиба толстой кишки.

«Каждое из диагностированных заболеваний требовало оперативного вмешательства, но оперировать по отдельности — означало большие риски для жизни мужчины, поэтому приняли решение симультанного, то есть, одновременного вмешательства. Пациент был прооперирован: выполнены резекция аневризмы аорты и подвздошных артерий, аорто-бедренное бифуркационное протезирование и удаление участка толстой кишки», — рассказали в ОКБ.

Сейчас мужчина находится на реабилитации под наблюдением врачей.