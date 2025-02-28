В Рязани ректора обвинили в получении взяток на сумму более 2 млн рублей

Дело направят в суд.

В Рязани ректора обвинили в получении взяток на сумму более 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что ректор некоммерческой организации высшего образования обвиняется в совершении 30 эпизодов получения коммерческого подкупа.

По версии следствия, в 2020—2023 годах обвиняемый получил от 30 студентов лично, а также через посредников денежные средства за оформление прохождения текущего контроля успеваемости, сдачу экзаменов, зачетов, курсовых работ, а также прохождения государственной итоговой аттестации в виде защиты выпускной квалификационной работы без фактического обучения.

Дело направят в суд.