В Рязани произошел пожар в многоэтажке на улице Пирогова

ЧП случилось в пятницу, 28 февраля. Первые пожарные расчеты были на месте уже через 4 минуты.

В Рязани произошел пожар в многоэтажке на улице Пирогова. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

ЧП случилось в пятницу, 28 февраля. Первые пожарные расчеты были на месте уже через 4 минуты.

По данным ведомства, хозяйка долгое время не хотела покидать помещение и могла получить отравление продуктами горения. Спасатели убедили ее выйти на улицу.

Женщина не пострадала.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.