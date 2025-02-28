В Рязани при пожаре пострадала восьмилетняя девочка

Информация о пожаре на улице Крупской поступила в 2:07.

В Рязани при пожаре пострадала восьмилетняя девочка. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в соцсетях.

Информация о пожаре на улице Крупской поступила в 2:07.

«Первым запах гари почувствовал отец девочки, когда он зашел в комнату к ребенку, открытого огня не было, но было сильное задымление, он сразу же вынес ее на площадку. Прибывшие пожарные проверили место пожара, чтобы исключить вероятность повторного загорания», — говорится в сообщении.

По предварительной информации ведомства, произошло короткое замыкание в розетке. На место происшествия выезжали 11 человек и три единицы техники.

Со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава отмечается, что девочку госпитализировали в отделение пульмонологии детской ОКБ. Ее состояние не вызывает опасений у специалистов, говорится в публикации.