В России охрану аэропортов оснастят длинноствольными ружьями

Уточняется, что сотрудников поделят на категории, согласно которым и выдадут оружие.

В России охрану аэропортов оснастят длинноствольными ружьями. Об этом пишет «Газета.ру».

В настоящее время работники имеют в пользовании резиновые дубинки, электрошокеры, искровые разрядники, короткоствольное оружие и бронежилеты.

Минтранс подготовил постановление правительства, согласно которому предусмотрено новое обмундирование:

средства принудительной остановки транспорта;

защитные каски;

длинноствольные ружья;

комплект из 50 патронов;

механические распылители;

аэрозольные устройства со слезоточивыми или раздражающими веществами;

средства против беспилотников;

пистолеты;

револьверы.

Уточняется, что сотрудников поделят на категории, согласно которым и выдадут оружие.