В России охрану аэропортов оснастят длинноствольными ружьями
Уточняется, что сотрудников поделят на категории, согласно которым и выдадут оружие.
В России охрану аэропортов оснастят длинноствольными ружьями. Об этом пишет «Газета.ру».
В настоящее время работники имеют в пользовании резиновые дубинки, электрошокеры, искровые разрядники, короткоствольное оружие и бронежилеты.
Минтранс подготовил постановление правительства, согласно которому предусмотрено новое обмундирование:
- средства принудительной остановки транспорта;
- защитные каски;
- длинноствольные ружья;
- комплект из 50 патронов;
- механические распылители;
- аэрозольные устройства со слезоточивыми или раздражающими веществами;
- средства против беспилотников;
- пистолеты;
- револьверы.
Уточняется, что сотрудников поделят на категории, согласно которым и выдадут оружие.