В России может резко подорожать мебель

Рост цен на мебель составит от 15 до 30%

В России в 2025 году может резко подорожать мебель. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил «Газете.Ru» основатель и генеральный директор мебельной компании STAVROS Андрей Рагозин.

По его мнению, цены на мебель вырастут от 15 до 30%.

«С начала этого года изменилось налогообложение юрлиц. Мебельные компании, которые раньше использовали упрощенную систему налогообложения (УСН), теперь платят НДС в 5%", — отметил эксперт.

Среди причин собеседник издания также назвал подорожание бензина, дефицит кадров, удорожание материалов и сырья.