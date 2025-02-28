Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 28
Сбт, 01
Вск, 02
ЦБ USD 87.7 1.77 28/02
ЦБ EUR 92.04 1.86 28/02
Нал. USD 91.50 / 90.00 28/02 12:30
Нал. EUR 95.04 / 95.57 28/02 12:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
Вчера 14:32
5 004
Преимущества субсидированного лизинга для бизнеса
Как программа EXEED LEASING помогает увеличить прибыль?
25 февраля 12:16
5 327
Как жить после войны? Рязанский ветеран Афганистана рассказал об адапт...
В Год защитника Отечества и накануне 23 февраля редакци...
22 февраля 18:15
10 430
«Зеленый сад» поздравил с 23 февраля семьи мобилизованных сотрудников
Встреча с управляющим директором ГК «Зеленый сад» Андре...
21 февраля 13:05
12 205
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России качество автошкол будут оценивать по количеству ДТП у выпускников
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что эти данные начнут размещать на специальном информационном ресурсе. Доступ к нему будет открыт для всех.

В России качество автошкол будут оценивать в том числе по количеству ДТП у выпускников. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

По его словам, автошколы должны учитывать целый ряд обязательных требований. Для этого правительство предложило скорректировать действующее законодательство.

«Теперь качество таких учебных заведений будет оцениваться по определенным показателям, включая итоги сдачи экзаменов обучающихся, а также аварийные ситуации, в которых оказались выпускники конкретной школы», — заявил глава кабмина.

Мишустин отметил, что эти данные начнут размещать на специальном информационном ресурсе. Доступ к нему будет открыт для всех.

Как отметил глава кабмина, у граждан появится возможность подробно узнать об организации, где они планируют проходить обучение, а также оставить отзывы об автошколе, где они учились.

Правительство рассчитывает, что так будет создаваться объективный рейтинг, который позволит повысить качество обучения автомобилистов, снизить число происшествий и сделает дороги более безопасными.