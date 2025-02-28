В России качество автошкол будут оценивать по количеству ДТП у выпускников

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что эти данные начнут размещать на специальном информационном ресурсе. Доступ к нему будет открыт для всех.

В России качество автошкол будут оценивать в том числе по количеству ДТП у выпускников. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

По его словам, автошколы должны учитывать целый ряд обязательных требований. Для этого правительство предложило скорректировать действующее законодательство.

«Теперь качество таких учебных заведений будет оцениваться по определенным показателям, включая итоги сдачи экзаменов обучающихся, а также аварийные ситуации, в которых оказались выпускники конкретной школы», — заявил глава кабмина.

Мишустин отметил, что эти данные начнут размещать на специальном информационном ресурсе. Доступ к нему будет открыт для всех.

Как отметил глава кабмина, у граждан появится возможность подробно узнать об организации, где они планируют проходить обучение, а также оставить отзывы об автошколе, где они учились.

Правительство рассчитывает, что так будет создаваться объективный рейтинг, который позволит повысить качество обучения автомобилистов, снизить число происшествий и сделает дороги более безопасными.