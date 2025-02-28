В РГАТУ открыли новую специализированную аудиторию

В РГАТУ открыли новую специализированную аудиторию. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

28 февраля рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычечева совместно с одним из ведущих аграрных холдингов России «ЭкоНива-АПК» состоялось официальное открытие новой брендовой аудитории — функционального учебного пространства, которое поможет молодым людям раскрыть свой потенциал и начать профессиональную карьеру.

«Университет и компанию „ЭкоНива“ объединяют давние и тесные отношения. Ежегодно на базе предприятий студенты проходят стажировки, участвуют в образовательных интенсивах, обучаются тонкостям профессий», — отметили в вузе.

Аудиторию открыли министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов, ректор университета Александр Шемякин, региональный директор рязанского подразделения «ЭкоНивы» Владимир Материкин и другие сотрудники компании.

«Открытие этой аудитории — результат плодотворного партнерства. Мы искренне благодарны за поддержку и вклад, который компания вносит в развитие аграрного образования и науки. Это сотрудничество является ярким примером того, как академическая среда и бизнес могут работать вместе для достижения общих целей», — отметил ректор РГАТУ Александр Шемякин.