В Минобороны отчитались о потерях ВСУ за неделю

Российские военные освободили восемь населенных пунктов, нанесли девять ударов высокоточным оружием по военным объектам и энергетической инфраструктуре, обеспечивающий работу украинского ВПК.

ВСУ потеряли за неделю более 8680 солдат. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Российские военные освободили восемь населенных пунктов, нанесли девять ударов высокоточным оружием по военным объектам и энергетической инфраструктуре, обеспечивающий работу украинского ВПК, уничтожили шесть танков.

ПВО сбила украинский МиГ-29.

Кроме того, ВС РФ в пятницу, 28 февраля, вернули контроль над населенным пунктом Новая Сорочина в Курской области.