В Хирино сгорел дом одинокой пенсионерки

Напомним, происшествие случилось ночью 27 февраля. Площадь пожара составила 70 кв. метров.

В Хирино сгорел дом одинокой пенсионерки. Об этом сообщили соседи женщины в соцсетях.

Напомним, происшествие случилось ночью 27 февраля. Площадь пожара составила 70 кв. метров.

«У нашей соседки тети Любы полностью сгорел дом. Она одинокая, пожилая. Мужа и двух сыновей не стало совсем недавно. Надо помогать, кто, что может — приютить. Может сдать жилье недорого, перевести денег. Я с утра ее встретил на морозе в одних тапочках. Сама она в силу возраста не попросит через соцсети, поэтому прошу я», — рассказал один из соседей,