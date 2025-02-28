Подозреваемого в убийстве двух рязанцев задержали

Железнодорожным межрайонным следственным отделом Рязани возбуждено уголовное дело

Подозреваемого в убийстве двух рязанцев, тела которых нашли в квартире на улице Советской армии, задержали. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального СК.

Согласно версии следствия, днем 27 февраля 36-летний подозреваемый распивал алкогольные напитки в компании знакомых — женщины 1986 года рождения и мужчины 1983 года рождения. Они поссорились. Злоумышленник нанес жертвам несколько ножевых ударов в грудь.

Они скончались из-за полученных травм. Подозреваемый покинул квартиру с орудием преступления и скрылся. Вскоре его задержали. Нож изъяли.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела и сбора доказательств.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек (пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ). Вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемого находится на рассмотрении. Расследование продолжается.

Напомним, тела обнаружили в доме № 1/34 на улице Советской армии.