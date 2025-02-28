Специалисты оценили восстановление лесов в Рязанской области на «тройку»

Специалисты провели оценку эффективности восстановления лесов на территории Рязанской области.

Специалисты оценили восстановление лесов в Рязанской области на «тройку». Об этом сообщили в группе «Цзл Рязанской-Области» во «ВКонтакте».

Специалисты провели оценку эффективности восстановления лесов на территории Рязанской области.

Отмечается, что в 2024 году на 88,5% снизилась доля площади списания погибших лесных культур к площади созданных. Это, по данным специалистов, говорит о положительной динамике.

Кроме того, за год соотношение площади искусственного лесовосстановления к площади сплошных рубок увеличилось с 42% до 61%, площадь насаждений искусственного происхождения — с 19% до 22%.

Лесовосстановление превысило запланированные показатели: при плане в 3097,4 га восстановили 4680 га. Однако есть и негативная динамика. Объем рубок ухода в молодняках снизился на 41%, а площадь лесных культур, созданных из сеянцев улучшенными свойствами, уменьшилась.

В целом специалисты оценили восстановление лесов в Рязанской области на «тройку».