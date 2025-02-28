Синоптик рассказал, когда наступит весна в Рязанской области

По его словам, март в России считается по климату четвертым месяцем зимы, тем не менее, прогноз довольно позитивный — русская весна на большей части нашей страны с существенным опережением графика будет наступать по всем фронтам.

Синоптик рассказал, когда наступит весна в Центральной России, в том числе в Рязанской области. Об этом написал в своем Telegram-канале Евгений Тишковец.

По его словам, март в России считается по климату четвертым месяцем зимы, тем не менее, прогноз довольно позитивный — русская весна на большей части нашей страны с существенным опережением графика будет наступать по всем фронтам.

В Центральной России среднемесячная температура воздуха на 3-5 градусов превысит климатическую норму. Положительное отклонение температуры от среднего будет сохраняться на протяжении всего месяца, в отдельные дни воздух может прогреться до +10.

Снежный покров полностью исчезнет во второй декаде марта.