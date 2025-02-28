С начала года 281 рязанца оштрафовали за парковку на газонах

Общая сумма штрафов составила 281 тысячу рублей.

С начала года 281 рязанца оштрафовали за парковку на газонах. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации в пятницу, 28 февраля.

Общая сумма штрафов составила 281 тысячу рублей.

«В соответствии с Правилами благоустройства территорий и городских округов на придомовых территориях запрещается заезд, остановка и стоянка транспортных средств на тротуарах, детских игровых и спортивных площадках, местах благоустройства и участках с зелеными насаждениями, на контейнерных площадках», — напомнили в ведомстве.