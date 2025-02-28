Рязанская область заняла пятое место в рейтинге регионов по росту промышленности
Лидером рейтинга стала Калужской область, где за первый месяц года индекс промышленного производства составил 120,4%. Второе место заняла Брянская область, третье — Тамбовская область.
Рязанская область заняла пятое место в рейтинге регионов по росту промышленности. Соответствующую информацию
Отмечается, что Росстат озвучил показатели роста промышленности за первый месяц 2025 года. По России рост составил 2,2%, если сравнивать с показателями аналогичного месяца прошлого года. В разрезе ЦФО результаты более значительные — 6%.
Лидером рейтинга стала Калужской область, где за первый месяц года индекс промышленного производства составил 120,4%. Второе место заняла Брянская область, третье — Тамбовская область.
Ниже опубликован рейтинг регионов по показателям роста промышленности:
- Калужская область — 20,4%;
- Брянская область — 12,9%;
- Тамбовская область — 8,9%;
- Москва — 7,5%;
- Рязанская область — 5%;
- Московская область — 4,5%;
- Владимирская область — 4,2%;
- Смоленская область — 4,2%;
- Курская область — 3,9%;
- Костромская область — 2,2%;
- Тверская область — 2,2%;
- Ярославская область — 2,2%;
- Белгородская область — 1%;
- Тульская область — -0,1%;
- Липецкая область — -0,3%;
- Ивановская область — -1,7%;
- Воронежская область — -7%;
- Орловская область — -8,3.