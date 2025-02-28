Рязанская область заняла пятое место в рейтинге регионов по росту промышленности

Лидером рейтинга стала Калужской область, где за первый месяц года индекс промышленного производства составил 120,4%. Второе место заняла Брянская область, третье — Тамбовская область.

Рязанская область заняла пятое место в рейтинге регионов по росту промышленности. Соответствующую информацию предоставил «Бизнес-журнал. Центр» в пятницу, 28 февраля.

Отмечается, что Росстат озвучил показатели роста промышленности за первый месяц 2025 года. По России рост составил 2,2%, если сравнивать с показателями аналогичного месяца прошлого года. В разрезе ЦФО результаты более значительные — 6%.

Лидером рейтинга стала Калужской область, где за первый месяц года индекс промышленного производства составил 120,4%. Второе место заняла Брянская область, третье — Тамбовская область.

Ниже опубликован рейтинг регионов по показателям роста промышленности: