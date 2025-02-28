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Рязанская область заняла пятое место в рейтинге регионов по росту промышленности
Лидером рейтинга стала Калужской область, где за первый месяц года индекс промышленного производства составил 120,4%. Второе место заняла Брянская область, третье — Тамбовская область.

Рязанская область заняла пятое место в рейтинге регионов по росту промышленности. Соответствующую информацию предоставил «Бизнес-журнал. Центр» в пятницу, 28 февраля.

Отмечается, что Росстат озвучил показатели роста промышленности за первый месяц 2025 года. По России рост составил 2,2%, если сравнивать с показателями аналогичного месяца прошлого года. В разрезе ЦФО результаты более значительные — 6%.

Лидером рейтинга стала Калужской область, где за первый месяц года индекс промышленного производства составил 120,4%. Второе место заняла Брянская область, третье — Тамбовская область.

Ниже опубликован рейтинг регионов по показателям роста промышленности:

  1. Калужская область — 20,4%;
  2. Брянская область — 12,9%;
  3. Тамбовская область — 8,9%;
  4. Москва — 7,5%;
  5. Рязанская область — 5%;
  6. Московская область — 4,5%;
  7. Владимирская область — 4,2%;
  8. Смоленская область — 4,2%;
  9. Курская область — 3,9%;
  10. Костромская область — 2,2%;
  11. Тверская область — 2,2%;
  12. Ярославская область — 2,2%;
  13. Белгородская область — 1%;
  14. Тульская область — -0,1%;
  15. Липецкая область — -0,3%;
  16. Ивановская область — -1,7%;
  17. Воронежская область — -7%;
  18. Орловская область — -8,3.