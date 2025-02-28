Рязанская область попала в список регионов, показавших рост рождаемости

В него также вошли Смоленская, Орловская, Ленинградская и Калининградская области.

Рязанская область попала в список регионов, показавших рост рождаемости в 2024 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Также отмечены Смоленская, Орловская, Ленинградская и Калининградская области.

Суммарный коэффициент рождаемости почти не изменился, он составил 1,4. Также, по предварительным данным Росстата, сохранилась положительная динамика третьих и последующих рождений, показатель вырос на 1,1% к предыдущему году.