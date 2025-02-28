Рязанку осудили за оскорбление несовершеннолетнего сына
Установлено, что жительница Пронска, находясь в общественном транспорте, в неприличной форме высказалась в адрес мальчика, чем унизила его честь и достоинство.
Рязанку осудили за оскорбление несовершеннолетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.
Установлено, что жительница Пронска, находясь в общественном транспорте, в неприличной форме высказалась в адрес мальчика, чем унизила его честь и достоинство.
По постановлению прокурора района женщина привлечена к административной ответственности. Ей назначили штраф.