Рязанку осудили за оскорбление несовершеннолетнего сына

Установлено, что жительница Пронска, находясь в общественном транспорте, в неприличной форме высказалась в адрес мальчика, чем унизила его честь и достоинство.

Рязанку осудили за оскорбление несовершеннолетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

Установлено, что жительница Пронска, находясь в общественном транспорте, в неприличной форме высказалась в адрес мальчика, чем унизила его честь и достоинство.

По постановлению прокурора района женщина привлечена к административной ответственности. Ей назначили штраф.