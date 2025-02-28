Рязанка засняла «чай», льющийся из крана в ванной

«Будем мыться скоро раз в месяц, потому что вместо воды чай. Обращаемся в управляющую компанию, но получаем один и тот же ответ — ждите, эта проблема быстро не решается, проводятся профилактические ремонтные работы», — написала девушка.