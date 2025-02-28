Рязанка засняла «чай», льющийся из крана в ванной
«Будем мыться скоро раз в месяц, потому что вместо воды чай. Обращаемся в управляющую компанию, но получаем один и тот же ответ — ждите, эта проблема быстро не решается, проводятся профилактические ремонтные работы», — написала девушка.
Рязанка засняла «чай», льющийся из крана в ванной комнате. Фото она прислала в редакцию РЗН. Инфо.
Автор фото отметила, такая вода периодически течет из кранов жителей многоквартирного дома № 40/2 на Касимовском шоссе.
«Будем мыться скоро раз в месяц, потому что вместо воды чай. Обращаемся в управляющую компанию, но получаем один и тот же ответ — ждите, эта проблема быстро не решается, проводятся профилактические ремонтные работы», — написала девушка.