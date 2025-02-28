Рязанцы расказали о своем отношении к кредитам
63% жителей считают, что кредит — это ни что иное, как прямая дорога в долговую яму.
Рязанцы расказали о своем отношении к кредитам. Опрос провел SuperJob.
Отмечается, что за последние полгода кредитами воспользовался каждый третий рязанец (32%), причем этот финансовый инструмент более популярен у мужчин, чем у женщин.
63% жителей считают, что кредит — это ни что иное, как прямая дорога в долговую яму.
По мнению 16% респондентов — это полезный финансовый инструмент и прекрасная возможность приобрести желаемое.