Рязанцы расказали о своем отношении к кредитам

63% жителей считают, что кредит — это ни что иное, как прямая дорога в долговую яму.

Рязанцы расказали о своем отношении к кредитам. Опрос провел SuperJob.

Отмечается, что за последние полгода кредитами воспользовался каждый третий рязанец (32%), причем этот финансовый инструмент более популярен у мужчин, чем у женщин.

63% жителей считают, что кредит — это ни что иное, как прямая дорога в долговую яму.

По мнению 16% респондентов — это полезный финансовый инструмент и прекрасная возможность приобрести желаемое.