Рязанцы продегустировали блюда из школьного питания

В меню вошли запеканка из творога со сгущенным молоком, бутерброды с шоколадным маслом, какао на молоке, салат из свеклы с сыром, суп рассольник «Ленинградский» на говяжьем бульоне, жаркое по-домашнему, котлета «Морячок» с кашей рисовой рассыпчатой, чай с сахаром и лимоном, блинчики с яблоком.

Рязанцы продегустировали блюда из школьного питания. Об этом сообщил мэр города Виталий Артемов.

Мероприятие состоялось в рязанской школе № 19 (25).

Пищу попробовали родители школьников, педагоги, представители депутатского корпуса и администрации.

В меню вошли запеканка из творога со сгущенным молоком, бутерброды с шоколадным маслом, какао на молоке, салат из свеклы с сыром, суп рассольник «Ленинградский» на говяжьем бульоне, жаркое по-домашнему, котлета «Морячок» с кашей рисовой рассыпчатой, чай с сахаром и лимоном, блинчики с яблоком.

Каждому участнику после дегустации предложили заполнить анкету, оценить блюда и оставить свои замечания.