Россиянам рассказали, как выбрать качественный сладкий букет в подарок к 8 Марта

«В первую очередь необходимо выбрать проверенного продавца, который соблюдает необходимые условия хранения продуктов, в том числе температурный режим и уровень влажности. Если вы покупаете сладкий букет в магазине, убедитесь, что шоколад и кондитерские изделия не находятся под воздействием прямых солнечных лучей или в слишком тёплых помещениях», — отметили эксперты.

Россиянам рассказали, как выбрать качественный сладкий букет в подарок к 8 Марта. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщили RT эксперты Роскачества.

Они заявили, что сладкий подарок нужно покупать у проверенного продавца, который соблюдает условия хранения продуктов. Если захотели купить букет в магазине, нужно убедиться, что шоколад и кондитерские изделия не находятся под воздействием прямых солнечных лучей или в слишком теплых помещениях.

В Роскачестве посоветовали также внимательно осмотреть съедобный подарок — он должен выглядеть свежим, без признаков увядания и порчи.

«Убедитесь, что упаковка сладостей герметична и не повреждена. Ее целостность позволяет быть уверенными в свежести продукции и отсутствии загрязнений», — заявили специалисты.

Кроме того, как уточнили в Роскачестве, важно обращать внимание на маркировку продукции. Отмечается, что она должна содержать сведения о производителе, составе продукции, сроках годности и условиях хранения.