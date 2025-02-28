Россиян предупредили о мошенниках, которые обещают восстановить дисконтные карты

Аферисты звонят под видом представителя компании и предлагают вернуть накопленные бонусы. Жертву просят назвать код из SMS для поиска по клиентской базе.

Россиян предупредили о мошенниках, которые обещают восстановить дисконтные карты в Ikea, Zara, Bershka и Lush. Об этом пишет Shot.

Аферисты звонят под видом представителя компании и предлагают вернуть накопленные бонусы. Жертву просят назвать код из SMS для поиска по клиентской базе.

Так злоумышленники заходят в «Госуслуги», а затем похищают деньги.