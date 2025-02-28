Российские селлеры и владельцы ПВЗ не поддержали биометрию для покупателей

По их мнению, это может усложнить процесс заказов на маркетплейсах.

Российские селлеры и владельцы ПВЗ не поддержали биометрию для покупателей. Об этом пишет Telegram-канал «SHOT».

Мера призвана уберечь граждан от мошенников, однако, по мнению предпринимателей, это может усложнить процесс заказов на маркетплейсах.

Верификацию пользователей через биометрию предложили в законопроекте, внесенном в Госдуму 15 февраля. По данным Минпромторга, в онлайн-магазинах закупаются 84% граждан России, всего за месяц на такие платформы клиенты заходят около 1 млрд раз.

Представители онлайн-отрасли направили в правительство обращение. Они считают, что нововведения замедлят работу торговых площадок и повысят их расходы на 16-18 млрд рублей в год.