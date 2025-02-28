Роспотребнадзор оценил вероятность распространения оспы обезьян в России

По данным ведомства, такой риск отсутствует.

Роспотребнадзор оценил вероятность распространения оспы обезьян в России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные ведомства.

«Риски распространения этого заболевания в РФ отсутствуют. Роспотребнадзор продолжает мониторинг эпидемиологической ситуации по оспе обезьян в мире», — говорится в материале.

Заявление было сделано в связи с решением Всемирной организации здравоохранения сохранить статус чрезвычайной ситуации на фоне распространения заболевания в мире.