Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 28
-1°
Сбт, 01
Вск, 02
ЦБ USD 87.7 1.77 28/02
ЦБ EUR 92.04 1.86 28/02
Нал. USD 91.50 / 90.00 28/02 17:20
Нал. EUR 95.00 / 95.87 28/02 17:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
Вчера 14:32
6 053
Преимущества субсидированного лизинга для бизнеса
Как программа EXEED LEASING помогает увеличить прибыль?
25 февраля 12:16
5 732
Как жить после войны? Рязанский ветеран Афганистана рассказал об адапт...
В Год защитника Отечества и накануне 23 февраля редакци...
22 февраля 18:15
10 847
«Зеленый сад» поздравил с 23 февраля семьи мобилизованных сотрудников
Встреча с управляющим директором ГК «Зеленый сад» Андре...
21 февраля 13:05
12 609
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
После четырех штрафов рязанская мэрия отремонтировала дорогу на улице Энгельса
Во время проверки установили, что дорога на улице Энгельса была сильна повреждена: выбоины превышали допустимые нормы, создавая угрозу безопасности дорожного движения. Ямы и просадки затрудняли движение и повышали риск дорожно-транспортных происшествий, уточнили в публикации.

После четырех штрафов рязанская мэрия отремонтировала дорогу на улице Энгельса. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщила пресс-служба ГМУ ФССП России в соцсетях.

Во время проверки установили, что дорога на улице Энгельса была сильна повреждена: выбоины превышали допустимые нормы, создавая угрозу безопасности дорожного движения. Ямы и просадки затрудняли движение и повышали риск дорожно-транспортных происшествий, уточнили в публикации.

Отмечается, что суд обязал управление благоустройства горадминистрации устранить все недостатки. Ремонт затянули.

«В результате этого промедления должника четырежды привлекли к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ, что обернулось штрафами на общую сумму 180 тысяч рублей. Кроме того, в отношении должника вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В итоге участок дороги на улице Энгельса отремонтировали.

Фото: группа ГМУ ФССП России во «ВКонтакте»