После четырех штрафов рязанская мэрия отремонтировала дорогу на улице Энгельса

Во время проверки установили, что дорога на улице Энгельса была сильна повреждена: выбоины превышали допустимые нормы, создавая угрозу безопасности дорожного движения. Ямы и просадки затрудняли движение и повышали риск дорожно-транспортных происшествий, уточнили в публикации.

После четырех штрафов рязанская мэрия отремонтировала дорогу на улице Энгельса. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщила пресс-служба ГМУ ФССП России в соцсетях.

Во время проверки установили, что дорога на улице Энгельса была сильна повреждена: выбоины превышали допустимые нормы, создавая угрозу безопасности дорожного движения. Ямы и просадки затрудняли движение и повышали риск дорожно-транспортных происшествий, уточнили в публикации.

Отмечается, что суд обязал управление благоустройства горадминистрации устранить все недостатки. Ремонт затянули.

«В результате этого промедления должника четырежды привлекли к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ, что обернулось штрафами на общую сумму 180 тысяч рублей. Кроме того, в отношении должника вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В итоге участок дороги на улице Энгельса отремонтировали.

Фото: группа ГМУ ФССП России во «ВКонтакте»