Пользователям маркетплейсов пообещали новые инструменты для защиты от мошенников

В частности, граждане смогут использовать биометрию в дополнение к стандартным логину и паролю.

Пользователи маркетплейсов и онлайн-сервисов получат новые инструменты для защиты от взлома аккаунта. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В частности, россияне смогут использовать биометрию в дополнение к стандартным логину и паролю.

Таким образом, даже если мошенник получит доступ к паролю или перехватит СМС для авторизации, дополнительный барьер не позволит злоумышленнику войти в систему, рассказал собеседник агентства.