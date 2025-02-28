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Пользователям маркетплейсов пообещали новые инструменты для защиты от мошенников
В частности, граждане смогут использовать биометрию в дополнение к стандартным логину и паролю.

Пользователи маркетплейсов и онлайн-сервисов получат новые инструменты для защиты от взлома аккаунта. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В частности, россияне смогут использовать биометрию в дополнение к стандартным логину и паролю.

Таким образом, даже если мошенник получит доступ к паролю или перехватит СМС для авторизации, дополнительный барьер не позволит злоумышленнику войти в систему, рассказал собеседник агентства.