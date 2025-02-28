Опубликован прогноз погоды на 1 марта в Рязанской области
В области будет переменная облачность. На дорогах местами прогнозируют гололедицу. Ветер будет юго-западный, до девяти метров в секунду.
Опубликован прогноз погоды на субботу, 1 марта, в Рязанской области. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. На дорогах местами прогнозируют гололедицу. Ветер будет юго-западный, до девяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит -11, -6°С, днем — -1, +4°С.