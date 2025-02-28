Названы причины возможного подорожания услуг такси на 50%

Изменения связывают с растущими расходами перевозчиков и дефицитом водителей.

Названы причины возможного подорожания услуг такси на 50%. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на мнения экспертов.

Изменения связывают с растущими расходами перевозчиков и дефицитом водителей. Часть таксистов ушли на СВО, другие — отказываются работать по новым законам с «невыполнимыми требованиями».

«В 2025 году тарифы могут увеличиться еще на 50%. Способов замедлить рост цен пока нет», — заявил зампредседателя профсоюза «Таксист» Андрей Попков.

При этом в Национальном автомобильном союзе считают, что сейчас цены на такси находятся в рамках баланса, а вот ухудшиться ситуация может, если водителей заставят пересесть на отечественные машины.