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На жилые конструкции для рязанского центра «Зарница» выделили 98 миллионов
Согласно документам, два спальных корпуса установят и подключат к электрическим сетям, канализации и водоотведению до 15 мая 2025 года.

На две быстровозводимые жилые конструкции для детского центра «Зарница» в Рязанской области выделили 98 миллионов 510 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, два спальных корпуса установят и подключат к электрическим сетям, канализации и водоотведению до 15 мая 2025 года.

Жилые помещения оборудуют необходимыми системами для оздоровления детей с инвалидностью и ограниченными возможностями.

Заказчиком выступило ГБУ РО «Детский оздоровительный Центр круглогодичного действия «Зарница».