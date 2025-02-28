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На Украине хотят ужесточить наказание за уклонение от мобилизации
Соответствующий проект внесен в Верховную раду.

На Украине хотят ужесточить наказание за уклонение от мобилизации. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на депутата Верховной рады Максима Павлюка.

Депутат предложил запретить судам назначать более мягкое наказание и испытательный срок за уклонение от мобилизации и переправку людей за границу. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение.

Уточняется, что в настоящее время переправка уклонистов за границу карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Инициатива предлагает изменить сроки: от семи до девяти лет с конфискацией имущества.