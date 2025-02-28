Минобороны раскрыло потери ВСУ в Курской области

За сутки Украина потеряла более 240 военнослужащих. Кроме того, уничтожены бронетранспортер ВСУ, 22 автомобиля, 12 боевых бронемашин, четыре артиллерийских орудия

Минобороны раскрыло потери ВСУ в Курской области. Соответствующая информация размещена в соцсетях министерства в пятницу, 28 февраля.

Как указано в публикации, за сутки Украина потеряла более 240 военнослужащих.

Кроме того, уничтожены бронетранспортер ВСУ, 22 автомобиля, 12 боевых бронемашин, четыре артиллерийских орудия, в том числе САУ «Богдана», шесть минометов, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция радиоэлектронной разведки, а также семь пунктов управления БПЛА и три склада боеприпасов.

Отмечается, что один украинский военнослужащий сдался в плен.