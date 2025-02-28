Греков попросил правозащитницу Меркачеву приехать к нему в СИЗО

Как заявила правозащитница, ей пришла телеграмма из Лефортово, в которой было написано: «Прошу по возможности прислать в ФКУ СИЗО 2 ФСИН России Лефортово Еву Меркачеву к Грекову Игорю Михайловичу по вопросу 103 ФЗ и ПВР».

Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков попросил правозащитницу Еву Меркачеву приехать к нему в СИЗО. Об этом она сообщила 27 февраля в соцсетях.

Как заявила правозащитница, ей пришла телеграмма из «Лефортово», в которой было написано: «Прошу по возможности прислать в ФКУ СИЗО 2 ФСИН России Лефортово Еву Меркачеву к Грекову Игорю Михайловичу по вопросу 103 ФЗ [закон о содержании под стражей] и ПВР [правила внутреннего распорядка]".

Меркачева отметила, что отправит запрос во ФСИН на проверку «Лефортово», передаст в УПЧ (Уполномоченный по правам человека) по Москве и ОНК (Общественная наблюдательная комиссия).

Напомним, Игоря Грекова перевели в московское СИЗО № 2 в феврале 2024 года.

Фото: Telegram-канал Евы Меркачевой