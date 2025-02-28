Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 28
Сбт, 01
Вск, 02
ЦБ USD 87.7 1.77 28/02
ЦБ EUR 92.04 1.86 28/02
Нал. USD 91.50 / 90.00 28/02 12:30
Нал. EUR 95.04 / 95.57 28/02 12:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
Вчера 14:32
4 999
Преимущества субсидированного лизинга для бизнеса
Как программа EXEED LEASING помогает увеличить прибыль?
25 февраля 12:16
5 322
Как жить после войны? Рязанский ветеран Афганистана рассказал об адапт...
В Год защитника Отечества и накануне 23 февраля редакци...
22 февраля 18:15
10 425
«Зеленый сад» поздравил с 23 февраля семьи мобилизованных сотрудников
Встреча с управляющим директором ГК «Зеленый сад» Андре...
21 февраля 13:05
12 197
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Греков попросил правозащитницу Меркачеву приехать к нему в СИЗО
Как заявила правозащитница, ей пришла телеграмма из Лефортово, в которой было написано: «Прошу по возможности прислать в ФКУ СИЗО 2 ФСИН России Лефортово Еву Меркачеву к Грекову Игорю Михайловичу по вопросу 103 ФЗ и ПВР».

Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков попросил правозащитницу Еву Меркачеву приехать к нему в СИЗО. Об этом она сообщила 27 февраля в соцсетях.

Как заявила правозащитница, ей пришла телеграмма из «Лефортово», в которой было написано: «Прошу по возможности прислать в ФКУ СИЗО 2 ФСИН России Лефортово Еву Меркачеву к Грекову Игорю Михайловичу по вопросу 103 ФЗ [закон о содержании под стражей] и ПВР [правила внутреннего распорядка]".

Меркачева отметила, что отправит запрос во ФСИН на проверку «Лефортово», передаст в УПЧ (Уполномоченный по правам человека) по Москве и ОНК (Общественная наблюдательная комиссия).

Напомним, Игоря Грекова перевели в московское СИЗО № 2 в феврале 2024 года.

Фото: Telegram-канал Евы Меркачевой