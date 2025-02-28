ГАИ выпустила предупреждение для рязанцев

В пятницу, 28 февраля, в регионе местами ожидается гололедица.

ГАИ выпустила предупреждение для рязанцев. Соответствующая информация размещена в соцсетях регионального ведомства.

В пятницу, 28 февраля, в регионе местами ожидается гололедица. Ветер будет западной четверти, до восьми метров в секунду. Температура воздуха составит днем -3, +2°С.

Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».